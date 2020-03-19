Топ-5 лиг потеряют суммарно €4 млрд из-за коронавируса
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Футбольные клубы, выступающие в пяти ведущих чемпионатах (Англии, Испании, Италии, Германии и Франции), суммарно потеряют €4 миллиарда из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Yahoo! News.
По оценкам консалдинговой компании KPMG больше всех потеряет Английская премьер-лига (около €1,25 млрд).
Испанская Примера теряет вдвое меньше — около €600 млн; Бундеслига — €400 млн.
Ранее сообщалось, что защитник «Валенсии» Эльяким Мангаля призвал людей проявить ответственность для уменьшения риска распространения коронавируса.