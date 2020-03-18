Президент УЕФА: настал самый кризисный момент в истории футбола
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин высказался о решении перенести чемпионат Европы по футболу на 2021 год из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Associated Press.
По его словам, в настоящий момент в мире наступили трудные времена.
«В этом году внезапно настал самый кризисный момент в истории футбола. Этот ужасный вирус сделал жизнь в Европе просто. невозможной. Нам было трудно принять решение о переносе Евро-2020, но у нас не было иного выбора», — сказал Чеферин.
Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов высказался о решении УЕФА перенести чемпионат континента на 2021 год из-за коронавируса.