Матч молодежных команд РПЛ закончился массовой дракой

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Встреча 22-го тура чемпионата России среди игроков до 19 лет между «Тамбовом» и самарскими «Крыльями Советов» завершился массовой дракой, передает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба «Тамбова», инцидент произошел на 83-й минуте при счете 1:1 после серии грубых нарушений. После потасовки с поля были удалены четыре футболиста и главный тренер «Крыльев Советов», у «Тамбова» красную карточку получил один игрок. Главный арбитр встречи остановил игру, ошибочно посчитав, что у самарской команды менее семи футболистов.

Отмечается, что в подтрибунном помещении игрок «Тамбова» Валико Кабахидзе ударил по лицу футболиста «Крыльев» Александра Евсикова. Первичное обследование показало, что пострадавший получил гематому левой окологлазничной области.

Ранее сообщалось, что хоккеисты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку после матча.