«Валенсия» объявила о пяти случаях заражения коронавирусом в команде

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Пять случаев заражения коронавирусом зафиксированы в «Валенсии», сообщается на официальном сайте клуба.

В команде отметили, что положительный тест на заболевание сдали тренеры и игроки, однако в клубе не называют имена заразившихся.

«Все находятся в изоляции в своих домах. Мы уверены, что благодаря солидарности, ответственности и большой поддержке мы сможем преодолеть эту пандемию», — говорится в заявлении.

За испанский коллектив выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более пяти тысяч человек, 76 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 158 тысяч. Эпицентром распространения эпидемии в Европе стала Италия, где выявлено более 21 тысячи случаев заражения.

Ранее петербургский «Зенит» пожелал своему бывшему игроку Эсекьелю Гараю, заразившемуся коронавирусом, скорейшего выздоровления.