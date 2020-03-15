«Валенсия» объявила о пяти случаях заражения коронавирусом в команде
Пять случаев заражения коронавирусом зафиксированы в «Валенсии», сообщается на официальном сайте клуба.
В команде отметили, что положительный тест на заболевание сдали тренеры и игроки, однако в клубе не называют имена заразившихся.
«Все находятся в изоляции в своих домах. Мы уверены, что благодаря солидарности, ответственности и большой поддержке мы сможем преодолеть эту пандемию», — говорится в заявлении.
За испанский коллектив выступает российский полузащитник Денис Черышев.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более пяти тысяч человек, 76 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 158 тысяч. Эпицентром распространения эпидемии в Европе стала Италия, где выявлено более 21 тысячи случаев заражения.
Ранее петербургский «Зенит» пожелал своему бывшему игроку Эсекьелю Гараю, заразившемуся коронавирусом, скорейшего выздоровления.