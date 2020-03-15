Жена зараженного коронавирусом Артеты высказалась о болезни мужа
Жена зараженного коронавирусом главного тренера лондонского «Арсенала» Микела Артеты Лорена Берналь высказалась о болезни мужа.
По ее словам, у многих данное заболевание проходит бессимптомно или же напоминает простуду в легкой форме.
«Мой супруг находится в полном порядке. У него были симптомы вируса, но в обычной ситуации он бы их не заметил и как ни в чем не бывало отправился на работу.
Как мы видим — вирус не смертелен», — заявила Берналь в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой раскритиковал поведение главного тренера команды Доменико Тедеско.