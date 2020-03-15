В ИИХФ призвали КХЛ остановить сезон

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Член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола призвал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) остановить проведение розыгрыша Кубка Гагарина из-за повсеместного распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, досрочное прекращение участия в турнире со стороны финского «Йокерита» является абсолютно правильной мерой по защите игроков, тренеров и болельщиков от опасности.

«Я не понимаю, почему правительство России до сих пор не остановило все национальные первенства. Здоровье людей должно быть превыше всего Надо останавливать КХЛ», — сказал Куммола.

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Спартака» и сборной Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш призвал не шутить по поводу пандемии коронавируса