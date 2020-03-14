Умер Ирек Миннахметов
Умер прославленный отечественный гонщик Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) Ирек Миннахметов. Об этом сообщает пресс-служба команды «Лада-Спорт» в Instagram.
Спортсмену было 39 лет. Причины и обстоятельства смерти в настоящее время неизвестны.
В заявлении команды говорится о том, что Миннахметов был бескомпромиссным и интеллигентным оппонентом на трассе.
Ранее сообщалось, что к «Ривер Плейту» из Буэнос-Айреса могут быть применены санкции со стороны Федерации футбола Аргентины из-за внутреннего карантина, на который ушли представители команды из-за распространения коронавируса.
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Шок. Ну как же так... Не стало Ирека. Он всегда был бескомпромиссным, но в то же время очень интеллигентным соперником. А вне руля приятным собеседником: "Это же гонки, мы не бальными танцами занимаемся..." Паддоку будет не хватать его. Иреку было всего 39. Наши соболезнования семье, родным, друзьям...