Чемпионат Германии приостановлен из-за коронавируса

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Чемпионат Германии по футболу приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте Бундеслиги.

Отмечается, что пауза продлится до 2 апреля. Матчи ближайшего тура первенства также не состоятся.

В декабре 2019 года в китайском Ухане была зафиксирована вспышка коронавируса. По последним данным, от заболевания скончались более пяти тысяч человек, 70 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 135 тысяч. Эпицентром распространения эпидемии в Европе стала Италия, где выявлено более 12 тысяч случаев заражения.

Ранее сообщалось, что встреча 26-го тура чемпионата Германии между бременским «Вердером» и леверкузенским «Байером» отменена.