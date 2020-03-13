Чемпионат Франции может быть приостановлен из-за коронавируса

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Розыгрыш текущего чемпионата Франции по футболу может быть приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на RMC.

По информации источника, на специально созываемом заседании Профессиональной футбольной лигой Франции будет рассмотрен вопрос о целесообразности проведения дальнейших туров Лиги 1.

Напомним, что в настоящее время в турнире лидирует «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что хавбек лондонского «Челси» Калум Хадсон-Одои заразился коронавирусом.