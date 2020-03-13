Хавбек «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом

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Хавбек лондонского «Челси» Калум Хадсон-Одои заразился коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт столичной команды.

В пресс-релизе клуба из западной части Лондона говорится о том, что все те, кто недавно контактировал вместе с молодым британцем, будут подвержены самоизоляции.

А те из персонала , кто не имел никаких контактов с игроком, в скором времени смогут вернуться к работе.

Ранее сообщалось, что матч 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между лондонским «Арсеналом» и «Брайтоном» перенесен из-за обнаруженного коронавируса у главного тренера «канониров» Микела Артеты.