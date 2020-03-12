ЦСКА путем жеребьевки определит фанатов, которых пустят на матчи РПЛ

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Московский ЦСКА принял решение допускать на ближайшие домашние матчи чемпионата России только владельцев абонементов, сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что болельщики будут поделены на две группы: владельцы абонементов в четные и нечетные сектора. Путем жеребьевки будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой — в нечетные.

Ближайшие матчи чемпионата России ЦСКА проведет против «Уфы» (15 марта) и «Зенита» (22 марта).

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, согласно которому до 10 апреля в столице запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более 4,5 тысяч человек, 68 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 124 тысячи. В России выявлены 28 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) предложил клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) полностью закрыть трибуны на московских матчах из-за указа властей Москвы.