Теннисист рассказал о предложении Кафельникова сыграть договорной матч
Многократный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде американцы Боб Брайан заявил, что россиянин Евгений Кафельников и южноафриканец Уэйн Феррейра предлагали ему и его брату Майку сыграть договорной матч.
«В 2003 году мы дошли до финала турнира в Индиан-Уэллсе и должны были сыграть с Кафельниковым и Феррейрой. За день до игры они подошли к нам и сказали, что очень устали, так как долгое время были в дороге, и очень хотели вернуться домой. Они предложили поделить призовые и отдать нам победу», — цитирует Боба Брайана Los Angeles Times.
Майк Брайан отметил, что они отказались от предложения и проиграли.
Ранее 21-летняя дочь российского экс-теннисиста Кафельникова жестко прокомментировала интервью отца, в которых он сказал много не очень приятных слов.