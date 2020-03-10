Сумейманов заявил, что перестал общаться со Смоловым

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Магомед-Шапи Сумейманов заявил, что перестал общаться с нападающим испанской «Сельты» Федором Смоловым. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, 30-летний россиянин способен проявить себя в испанском чемпионате и забить. не только мадридскому «Реалу».

«Я не общаюсь со Смоловым, но смотрю почти каждую игру с его участием. Мне кажется, у него есть все шансы продолжить забивать и приносить пользу своей команде.

Здорово, что Федя наконец исполнил свою мечту», — сказал Шапи.

Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил игру бразильского нападающего Малкома в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы».