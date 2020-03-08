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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью раскритиковал свих игроков за ничью с «Бернли» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, не все игроки «шпор» соответствуют высокому уровню и статусу чемпионата, в котором они играют.

«Это Премьер-лига, не все почему-то об этом сегодня поняли. Надеюсь, что в следующем году некоторые игроки смогут сделать выводы и исправиться. То, что было в этой игре — неприемлемо», — сказал Моуринью.

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