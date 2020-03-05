Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу

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Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.

Он отметил, что данное решение было связано с его резонансными фильмами о российском допинг-скандале, благодаря которым Зеппельт и стал известен в мире спорта.

«Россия продолжает упрямиться... Сегодняшнее письмо из Москвы: власти снова отказали мне во въезде в страну после серии фильмов о допинге в российском спорте. Отказали как в качестве частного лица, так и на правах журналиста.

Официальное письмо из визового офиса: «Вам запрещен въезд в Российскую Федерацию», — написал немец у себя в Twitter-аккаунте.

Ранее чемпионку России по карате дисквалифицировали за допинг.