Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Он отметил, что данное решение было связано с его резонансными фильмами о российском допинг-скандале, благодаря которым Зеппельт и стал известен в мире спорта.
«Россия продолжает упрямиться... Сегодняшнее письмо из Москвы: власти снова отказали мне во въезде в страну после серии фильмов о допинге в российском спорте. Отказали как в качестве частного лица, так и на правах журналиста.
Официальное письмо из визового офиса: «Вам запрещен въезд в Российскую Федерацию», — написал немец у себя в Twitter-аккаунте.
Ранее чемпионку России по карате дисквалифицировали за допинг.