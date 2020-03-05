Тихонов — Губерниеву: ты дурак и болван!
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на обвинения Дмитрия Губерниева в том, что с его слов был записан донос на действующего чемпиона мира в спринтерской гонке Александра Логинова. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, журналист несет чушь, так как он не общался с 28-летним спортсменом на протяжении последних трех-четырех месяцев.
«Губерниев болван и дурак! Уже столько мата в его адрес звучит! Позвоните Логинову и спросите — когда мы в последний раз с ним общались», — сказал Тихонов.
Ранее сообщалось, что телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ход расследования допингового скандала с участием российских биатлонистов.