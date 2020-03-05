Бой Петра Яна возглавит турнир UFC в Казахстане

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян проведет поединок с бразильцем Марлоном Мораесом, сообщает MMA Junkie.

По информации издания, спортсмены еще не подписали контракт, однако они дали устное согласие на бой.

Поединок Яна и Мораеса возглавит турнир UFC в Казахстане, который пройдет 13 июня на «Астана Арене» в Нур-Султане.

В активе Яна 14 побед и одно поражение в профессиональной карьере. В UFC он выиграл все шесть боев.

У бразильца 24 победы, шесть поражений и одна ничья. В семь поединках в UFC Мораес одержал шесть побед.

Ранее Ян ответил на оскорбления со стороны действующего чемпиона легчайшего веса Генри Сехудо.