Фернандес рассказал о потасовке с игроками «Спартака»

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Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал о потасовке, которая произошла в перерыве матча 1/4 финала Олимп — Кубка России против столичного «Спартака».

Встреча, прошедшая на «Открытие Арене», завершилась победой красно-белых в дополнительное время со счетом 3:2. Уходя на скамейку, армеец повздорил с голкипером красно-белых Артемом Ребровым.

«Ребров и Андрей Ещенко начали притеснять Вадима Карпова, они хотели оказать какое-то давление на нашего молодого игрока, и мы вмешались, чтобы не позволить запугать молодого товарища», — цитирует Фернандеса ТАСС.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о судействе в матче с ЦСКА.