Матч «Шинник» — «Урал» перенесен из-за состояния поля в Ярославле

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Четвертьфинальный матч Олимп-Кубка России по футболу «Шинник» — «Урал» перенесен из-за неудовлетворительного состояния поля в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.

По информации источника, игра будет проведена позднее.

Напомним, что победитель данного противостояния поборется за выход в финал с победителем пары «Химки» — «Торпедо».

Действующим обладателем трофея является столичный «Локомотив».

Ранее сообщалось, что президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал неудовлетворительное состояние газона в Ярославле.