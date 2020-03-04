Матч «Шинник» — «Урал» перенесен из-за состояния поля в Ярославле
Четвертьфинальный матч Олимп-Кубка России по футболу «Шинник» — «Урал» перенесен из-за неудовлетворительного состояния поля в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.
По информации источника, игра будет проведена позднее.
Напомним, что победитель данного противостояния поборется за выход в финал с победителем пары «Химки» — «Торпедо».
Действующим обладателем трофея является столичный «Локомотив».
Ранее сообщалось, что президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал неудовлетворительное состояние газона в Ярославле.
⚠️ Четвертьфинал ОЛИМП Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен. Причина – неготовность поля на стадионе в Ярославле. Дата и место матча будут определены позднее.— РФС (@rfsruofficial) March 4, 2020