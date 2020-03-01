«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Гранадой»

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В очередном матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу «Сельта» сыграла вничью с «Гранадой».

Встреча прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась нулевой ничьей.

В составе хозяев на протяжении 56 минут выступал российский нападающий Федор Смолов, чьи права принадлежат московскому «Локомотиву».

После этого результата «Сельта» набрала 25 очков и поднялась на 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

Напомним, что «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал первое поражение команды с января 2019 года в Английской премьер-лиге (АПЛ).