«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Гранадой»
В очередном матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу «Сельта» сыграла вничью с «Гранадой».
Встреча прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась нулевой ничьей.
В составе хозяев на протяжении 56 минут выступал российский нападающий Федор Смолов, чьи права принадлежат московскому «Локомотиву».
После этого результата «Сельта» набрала 25 очков и поднялась на 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги.
Напомним, что «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал первое поражение команды с января 2019 года в Английской премьер-лиге (АПЛ).