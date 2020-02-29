«Вашингтон» в гостях проиграл «Юте»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» уступил «Юте Джаз».
Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» в присутствии 18 306 зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 129:119.
В составе победителей самым результативным игроком матча стал Д.Митчелл, набравший 30 очков, сделавший восемь подборов и отдавший три передачи.
У проигравшей команды наибольшее количество очков (42) набрал американец Б.Бил.
После этой победы «джазмены» поднялись на пятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА.
Ранее сообщалось, что подмосковные Химки» нанесли разгромное поражение французскому клубу АСВЕЛ в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.