Шайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения «Сан-Хосе»

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«Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В основное время команды определить победителя не смогли, а в овертайме сильнее оказался «Сан-Хосе». Итоговый счет встречи — 3:2. Примечательно, что после первого периода «Нью-Джерси» вел со счетом 2:0, однако удержать преимущество не смог.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев набрал в матче одно очко, забросив вторую шайбу своей команды.

Ранее сообщалось, что форвард «Нью-Джерси» Гусев набрал 40-е очко в сезоне НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе Шаркс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:2

0:1 — Зейджак (Вуд, Андерсон), 11:09;

0:2 — Гусев, 15:08;

1:2 — Ферраро (Кейн, Грегор), 22:20;

2:2 — Сёренсен (Келльман), 35:58;

3:2 — Кутюр (Кейн, Бёрнс), 60:38.