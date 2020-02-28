Шайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения «Сан-Хосе»
«Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В основное время команды определить победителя не смогли, а в овертайме сильнее оказался «Сан-Хосе». Итоговый счет встречи — 3:2. Примечательно, что после первого периода «Нью-Джерси» вел со счетом 2:0, однако удержать преимущество не смог.
Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев набрал в матче одно очко, забросив вторую шайбу своей команды.
Ранее сообщалось, что форвард «Нью-Джерси» Гусев набрал 40-е очко в сезоне НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе Шаркс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:2
0:1 — Зейджак (Вуд, Андерсон), 11:09;
0:2 — Гусев, 15:08;
1:2 — Ферраро (Кейн, Грегор), 22:20;
2:2 — Сёренсен (Келльман), 35:58;
3:2 — Кутюр (Кейн, Бёрнс), 60:38.