Комментатор Орлов назвал соперников «Зенита» по группе ЛЧ сильными

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Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал выступление соперников петербургского «Зенита» в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, французский «Лион» и немецкий «РБ Лейпциг» при помощи добытых побед с минимальным счетом 1:0 продемонстрировали свою силу в европейском футболе.

«Я наблюдал за игрой «Лиона», они сыграли грамотно и четко. С приходом Сарри в «Ювентусе» игра команды не. улучшилась, хотя наличие звездных игроков должно было этому поспособствовать.

У петербуржцев были серьезные соперники в группе», — сказал Орлов.

Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского «Арсенала» Микел Артета прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Лиги Европы сезона-2019/20.