Гретцки назвал Овечкина одним из величайших хоккеистов в истории

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз» Уэйн Гретцки назвал нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина одним из величайших хоккеистов в истории. Об этом легендарный игрок написал пост в Twitter.

По его словам, вклад 34-летнего россиянина в развитие игры невозможно переоценить.

Также канадец поздравил Овечкина с семисотой шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ и пожелал поскорее достигнуть отметки в 800 голов.

Ранее сообщалось, что действующий олимпийский чемпион Илья Ковальчук стал игроком «Вашингтон Кэпиталз».

Congrats on 700 Alex, @ovi8! You're truly one of the all-time greats. See you at 800 @NHL