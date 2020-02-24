Боец ММА Родригес попросил реванша от Харитонова

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Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Фернандо Родригес попросил реванша от отечественного спортсмена Сергея Харитонова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, после нокдауна по втором раунде судья поединка не позволил ему продолжить противостояние.

«Я много тренировался, сильно бил, но рефери приостановил нашу встречу во втором раунде! Я был нокаутирован, хотя чувствовал, что могу продолжать бой. Буду требовать матча-реванша», — сказал Родригес.

Ранее сообщалось, что Сергей Харитонов заявил, что не хотел заканчивать бой против бразильского спортсмена Фернандо Родригеса во втором раунде.