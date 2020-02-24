Боец ММА Харитонов отправил в нокаут Родригеса
Отечественный боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов одержал уверенную победу над представителем Бразилии Фернандо Родригесом.
Встреча между оппонентами в весовой категории до 110 килограммов состоялась в Витебске и завершилась нокаутом южноамериканца.
Таким образом, 39-летний россиянин завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной традиционной организации каратэ-до (WTKF).
Стоит отметить, что для Харитонова данный успех стал 31-ым в бойцовской карьере.
Ранее сообщалось, что новоиспеченный обладатель чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри похвалил поверженного Деонтея Уайлдера за его чемпионское сердце.