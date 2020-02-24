Боец ММА Харитонов отправил в нокаут Родригеса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/85/12189085/kharitonov-pic905-895x505-14.jpg">

Отечественный боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов одержал уверенную победу над представителем Бразилии Фернандо Родригесом.

Встреча между оппонентами в весовой категории до 110 килограммов состоялась в Витебске и завершилась нокаутом южноамериканца.

Таким образом, 39-летний россиянин завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной традиционной организации каратэ-до (WTKF).

Стоит отметить, что для Харитонова данный успех стал 31-ым в бойцовской карьере.

Ранее сообщалось, что новоиспеченный обладатель чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри похвалил поверженного Деонтея Уайлдера за его чемпионское сердце.