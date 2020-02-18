Орлов: летом Кокорин может уйти из «Зенита»

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Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов оценил перспективы Александра Кокорина по окончании аренды в «Сочи» снова заиграть в петербургском «Зените». Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, 28-летний форвард получил какие-то гарантии продолжения карьеры в стане сине-бело-голубых, так как в случае их отсутствия он бы не перешел в черноморский клуб.

Также Орлов заявил, что если Кокорин получит запрет в следующем сезоне играть за «Зенит», то он покинет его.

Ранее сообщалось, что Геннадий Орлов оценил шансы нападающего «Сочи» Александра Кокорина вернуться в сборную России.