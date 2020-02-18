Комментатор Орлов оценил шансы Кокорина вернуться в сборную России

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Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов оценил шансы нападающего «Сочи» Александра Кокорина вернуться в сборную России. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, теперь у 28-летнего форварда шансов поехать на предстоящий чемпионат Европы гораздо больше, чем у Николая Клмличенко, Федора Смолова, Александра Соболева и Федора Чалова.

При этом, заявил Орлов, главным козырем Кокорина остается скорость, с которой он способен продвигаться к воротам.

Ранее сообщалось, что полузащитник Дмитрий Тарасов прокомментировал подписание контракта с казанским «Рубином».