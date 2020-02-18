Смолов рассказал о голе «Реалу» в эфире «Вечернего Урганта»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/313/12963313/EQ7Go6lWsAAwYu--pic905-895x505-24232.jpg">

Российский форвард испанской «Сельты» Федор Смолов в эфире «Вечернего Урганта» поделился эмоциями от своего дебютного гола в чемпионате Испании, забитого в ворота мадридского «Реала».

Поединок 24-го тура Примеры закончился со счетом 2:2.

«Почему же я сотворил невозможное? До меня наши соотечественники Валерий Карпин и Александр Мостовой забивали «Реалу». Я продолжил традицию, начатую ими», — признался футболист.

Напомним, что Смолов перешел в стан «кельтов» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что голкипер «Реала» Куртуа назвал игру с «Сельтой» сложной из-за гола Смолова.