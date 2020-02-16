В Японии сняли часовой фильм о жизни Загитовой

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Олимпийской чемпионке по фигурному катанию россиянке Алине Загитовой посветили документальный фильм.

Лента была сделана японским режиссером. Называется картина «Королева Загитова: правда о карьере».

В фильме присутствуют записи с тренировок Загитовой, ее прогулок с собакой, а также интервью самой олимпийской чемпионки и ее тренера Этери Тутберидзе.

Фанаты Загитовой выложили фильм на YоuTube, но все действующие лица в нем дублированы на японский язык.

Ранее сообщалось, что команда Тутберидзе опубликовала моменты завершившегося в Граце чемпионата Европы.