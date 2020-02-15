Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем»
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«Ливерпуль» переиграл «Норвич Сити» в матче 26-го тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая в Норидже, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Садио Мане.
После 26 туров «Ливерпуль» (76 очков) лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В следующем матче клуб примет лондонский «Вест Хэм Юнайтед».
«Норвич» (18) располагается на 20-й строчке. В 27-м туре «канарейки» на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном».
Ранее сообщалось, что «Бернли» обыграл «Саутгемптон».
Англия. Премьер-лига. 26-й тур
«Норвич Сити» (Норидж) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 0:1
Голы: 0:1 — Мане, 78.