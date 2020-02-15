Тарьей Бе о победе Логинова: не уважаю людей, которые обманывали
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Норвежский биатлонист Тарьей Бе высказался о победе россиянина Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
В 2013 году российский спортсмен был дисквалифицирован за применение эритропоэтина.
«Поздравить Логинова? Мы придём на церемонию, и я протяну руку. Конечно, сейчас он чист, но исторически… Сегодня был франко-норвежский поединок, но пришел русский и вмешался. Не уважаю людей, которые обманывали», — цитирует Бе NRK.
Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер России Дмитрий Свищев высказался о победе Логинова.