Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете

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Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова. Об этом сообщает ТАСС.

Результаты бывшего члена национальной сборной в период с августа 2013 по апрель 2014 года аннулированы. Таким образом, Россия лишилась победы в эстафетной гонке, в которой принимал участие Устюгов.

Напомним, что в 2010 году спортсмен выиграл золото Олимпиады в Ванкувере, одержав победу в масс-старте.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Светлана Слепцова получила дисквалификацию за употребление допинга.