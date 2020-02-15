Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете
Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова. Об этом сообщает ТАСС.
Результаты бывшего члена национальной сборной в период с августа 2013 по апрель 2014 года аннулированы. Таким образом, Россия лишилась победы в эстафетной гонке, в которой принимал участие Устюгов.
Напомним, что в 2010 году спортсмен выиграл золото Олимпиады в Ванкувере, одержав победу в масс-старте.
Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Светлана Слепцова получила дисквалификацию за употребление допинга.