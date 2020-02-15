Бобровский раскрыл секрет силы российской вратарской школы
Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский раскрыл секрет силы отечественной школы голкиперов. Об этом сообщает официальный сайт заокеанской лиги.
По его мнению, в России выросла целая плеяда сильных тренеров и специалистов, которые помогают совершенствовать спортивное мастерство молодым вратарям.
Также Бобровский отметил, что растет качество и количество ледовых арен, на которых можно заниматься хоккеем.
Ранее сообщалось, что нападающий «Каролины Харрикейнс» Андрей Свечников седьмым в истории заокеанского чемпионата сумел забросить более 40 шайб в возрасте до 21 года.