Бобровский раскрыл секрет силы российской вратарской школы

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Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский раскрыл секрет силы отечественной школы голкиперов. Об этом сообщает официальный сайт заокеанской лиги.

По его мнению, в России выросла целая плеяда сильных тренеров и специалистов, которые помогают совершенствовать спортивное мастерство молодым вратарям.

Также Бобровский отметил, что растет качество и количество ледовых арен, на которых можно заниматься хоккеем.

Ранее сообщалось, что нападающий «Каролины Харрикейнс» Андрей Свечников седьмым в истории заокеанского чемпионата сумел забросить более 40 шайб в возрасте до 21 года.