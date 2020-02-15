Биатлонистка Слепцова получила дисквалификацию за употребление допинга

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Российская биатлонистка Светлана Слепцова получила дисквалификацию за употребление допинга. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, 15 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) вынесет решение в адрес бывшей представительницы национальной сборной, а также аннулирует все результаты спортсменки, начиная с 22 марта 2013 года.

Отметим, что Слепцова завершила профессиональную карьеру в 2017 году.

Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист Тарьей Бе высказался о ситуации с допинговым скандалом вокруг российского спортсмена Евгения Устюгова.