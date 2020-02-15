Биатлонистка Слепцова получила дисквалификацию за употребление допинга
close
Российская биатлонистка Светлана Слепцова получила дисквалификацию за употребление допинга. Об этом сообщает «СЭ».
По информации источника, 15 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) вынесет решение в адрес бывшей представительницы национальной сборной, а также аннулирует все результаты спортсменки, начиная с 22 марта 2013 года.
Отметим, что Слепцова завершила профессиональную карьеру в 2017 году.
Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист Тарьей Бе высказался о ситуации с допинговым скандалом вокруг российского спортсмена Евгения Устюгова.