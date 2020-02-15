Гол Свечникова помог «Каролине» одолеть «Нью-Джерси»
«Каролина Харрикенйз» одолела «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Харрикейнз».
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников набрал одно очко, забросив шайбу. Игрок «Дэвилз» Никита Гусев отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург» Малкина переиграл «Монреаль» Ковальчука.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина Харрикенйз» — «Нью-Джерси Девилз» — 5:2
1:0 — Нидеррайтер (Флёри, Нечас), 03:43;
1:1 — Мюллер (Зейджак, Гусев), 07:07;
2:1 — Фёгеле (Песке, Стаал), 11:23;
3:1 — Свечников (Терявяйнен, Ахо), 33:46;
4:1 — Нечас, 41:44;
5:1 — Эдмундсон (Нидеррайтер, Песке), 54:36;
5:2 — Андерсон, 54:57.