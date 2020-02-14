«Сочи» ждет Кокорина на сборах в Турции

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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин присоединится к «Сочи» на сборе в Турции, сообщает ТАСС.

Сочинский клуб уверен, что 28-летний форвард прилетит на сбор в ближайшее время.

«Как только Кокорин прибудет, мы сообщим на наших ресурсах. Ждем его в ближайшие дни», — сообщила пресс-служба «Сочи».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) черноморский клуб занимает последнее место, набрав 15 очков.

Подопечные Сергея Семака лидируют в чемпионате, имея после 19 туров в своем активе 45 баллов.

Ранее стало известно о том, что бывший хавбек сборной России Олег Шатов останется в «Зените».