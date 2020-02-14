Буре прокомментировал назначение Морозова на пост президента КХЛ
Двукратный призер олимпийских игр Павел Буре прокомментировал назначение Алексея Морозова на пост президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sport24.
Морозов является серебряным призером олимпийских игр в Нагано, также хоккеист дважды выигрывал чемпионат мира.
«Поздравляю Алексея с назначением. Это правильный выбор со стороны КХЛ. Будет ли он отстаивать потолок зарплат? Не знаю, ведь я не имею отношения к лиге», — заявил Буре.
Напомним, что Морозов дважды становился обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса».
Ранее стало известно о том, что новый президент КХЛ Морозов намерен сохранить потолок зарплат.