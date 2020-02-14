Буре прокомментировал назначение Морозова на пост президента КХЛ

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Двукратный призер олимпийских игр Павел Буре прокомментировал назначение Алексея Морозова на пост президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sport24.

Морозов является серебряным призером олимпийских игр в Нагано, также хоккеист дважды выигрывал чемпионат мира.

«Поздравляю Алексея с назначением. Это правильный выбор со стороны КХЛ. Будет ли он отстаивать потолок зарплат? Не знаю, ведь я не имею отношения к лиге», — заявил Буре.

Напомним, что Морозов дважды становился обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса».

Ранее стало известно о том, что новый президент КХЛ Морозов намерен сохранить потолок зарплат.