Команда Тутберидзе опубликовала моменты завершившегося в Граце ЧЕ
Команда прославленного отечественного тренера Этери Тутберидзе опубликовала моменты завершившегося в австрийском Граце чемпионата Европы по фигурному катанию.
По итогам континентального первенства ее ученицы заняли весь пьедестал почета: Алена Косторная завоевала золотую медаль, Анна Щербакова — серебряную, а Александра Трусова довольствовалась бронзой.
Полное видео доступно по ссылке в Instagram.
Вся тройка выступит на предстоящем чемпионате мира в Монреале, который пройдет в марте.
Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поделилась с подписчиками в Instagram снимком, на котором она предстала в образе Сейлор Мун из одноименного аниме.