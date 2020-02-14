«Тампа» без Кучерова одолела «Эдмонтон»
close
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одолела «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Тампы».
Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 29 бросков по своим воротам из 30, форвард Никита Кучеров участия в матче не принял из-за повреждения.
Ранее сообщалось, что Бобровский посоветовал Сорокину сменить КХЛ на НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:1
1:0 — Марун (Гонс, Шенн), 24:39;
1:1 — Джонс (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 29:36;
2:1 — Гурд, 33:01;
3:1 — Марун, 59:04.