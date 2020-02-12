Чемпионка Европы Косторная хочет стать нейрохирургом
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Российская фигуристка Алена Косторная рассказал, кем хотела бы стать в будущем, передает журнал Tatler.
Она призналась, что после завершения спортивной карьеры не хочет быть тренером, а рассматривает два направления — журналистику и медицину.
«Точно знаю, что не хочу становиться тренером, а вот спортивным обозревателем или нейрохирургом — с удовольствием», — заявила она.
Чемпионка Европы — 2020 также призналась, что старается не забрасывать учебу, несмотря на плотный график тренировок, и отсылает все задания преподавателям по электронной почте.
Ранее сообщалось, что Александра Трусова назвала Евгению Медведеву примером для подражания.