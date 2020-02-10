Гол Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу над «Лос-Анджелесом»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/202/12850202/201909181949713811079-pic905-895x505-29583.jpg">

«Нью-Йорк Рейнджерс» нанес поражение «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Грег Маккегг, Каапо Какко, Артемий Панарин и Тони Деанджело. У гостей шайбу забросил Тревор Мур.

Голкипер «Нью-Йорка» Игорь Шестеркин отразил 42 из 43 бросков.

«Лос-Анджелес» потерпел пятое поражение подряд в регулярном чемпионате. В следующем матче «Кингз» примут «Калгари Флэймз», а «Рейнджерс» на выезде сыграют с «Виннипег Джетс».

Ранее сообщалось, что Панарин забросил 28 шайбу в сезоне НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес, США) — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

1:0 — Маккегг (Хауден, Линдгрен) — 02:33

2:0 — Какко (Хитил, Ди Джузеппе) — 49:20

2:1 — Мур (Вагнер, Лизотт) — 50:47

3:1 — Панарин (Строум, Фаст) — 57:11

4:1 — Деанджело (Хитил, Ди Джузеппе) — 57:49 (en)