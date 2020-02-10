Гол Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу над «Лос-Анджелесом»
«Нью-Йорк Рейнджерс» нанес поражение «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Грег Маккегг, Каапо Какко, Артемий Панарин и Тони Деанджело. У гостей шайбу забросил Тревор Мур.
Голкипер «Нью-Йорка» Игорь Шестеркин отразил 42 из 43 бросков.
«Лос-Анджелес» потерпел пятое поражение подряд в регулярном чемпионате. В следующем матче «Кингз» примут «Калгари Флэймз», а «Рейнджерс» на выезде сыграют с «Виннипег Джетс».
Ранее сообщалось, что Панарин забросил 28 шайбу в сезоне НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес, США) — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)
1:0 — Маккегг (Хауден, Линдгрен) — 02:33
2:0 — Какко (Хитил, Ди Джузеппе) — 49:20
2:1 — Мур (Вагнер, Лизотт) — 50:47
3:1 — Панарин (Строум, Фаст) — 57:11
4:1 — Деанджело (Хитил, Ди Джузеппе) — 57:49 (en)