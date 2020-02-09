Дзюба раскритиковал оскорбляющих его фанатов

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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба высказался об оскорблениях со стороны фанатов.

«Когда играет национальная команда, уважаемые фанаты должны засунуть себе в одно место все клубные принадлежности, прийти поболеть за Россию, которая вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. Для меня было шоком, что оскорбляют игрока сборной», — сказал Дзюба в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Во время встречи отборочного раунда чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино фанаты начали оскорблять Дзюбу. Затем такое же повторилось на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак».

Ранее полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев поделился мнением о скандале вокруг Дзюбы.