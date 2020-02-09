Агент Выдры прокомментировал интерес «Локомотива»
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Агент нападающего английского «Бернли» Матея Выдры Ондрей Хованец прокомментировал интерес столичного «Локомотива» к игроку. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, в настоящее время его клиент не заинтересован в переходе в стан «железнодорожников», однако со временем ситуация может измениться.
Также Хованец заявил, что его клиент намерен покинуть английский клуб, и настоящее время рассматривает варианты с двумя-тремя клубами.
Ранее сообщалось, что полузащитник столичного ЦСКА Яка Бийол поведал о целях своей команды на весеннюю часть чемпионата.