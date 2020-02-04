Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска Овечкина
Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов получил травму во время тренировки, сообщает журналист Том Гуллитти в Twitter.
Голкипер получил повреждение после броска нападающего Александра Овечкина по воротам. Шайба попала российскому вратарю в шлем. После этого он был доставлен в больницу для обследования. По словам капитана столичного клуба, произошедшее на занятии — несчастный случай.
В тренерском штабе «Вашингтона» заявили, что следующий матч регулярного чемпионата сыграет Брэйден Холтби.
В нынешнем сезоне Самсонов принял участие в 21 матче. Он помог своей команде одержать 16 побед, пропуская в среднем по 2,21 шайбы за игру.
Ранее сообщалось, что Самсонов будет защищать ворота команды в матче против «Питтсбург Пингвинз».