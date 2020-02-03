Быстров: у Мбаппе кукушечка потихоньку начинает ехать

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Бывший полузащитник московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал выходку чемпиона мира по футболу Килиана Мбаппе, который после замены в матче чемпионата Франции начал ругаться с главным тренером «ПСЖ» Томасом Тухелем. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, 21-летний нападающий поступил в этой ситуации неправильно.

«Я в открытую никогда тренеров не посылал. Килиану стоит думать о том, как себя следует вести. За. него готовы выложить около 200 миллионов, поэтому кукушечка потихоньку начинает ехать», — сказал Быстров.

Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн раскрыл секрет приглашения форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.