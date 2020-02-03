Дубль Фати принес победу «Барселоне» над «Леванте»

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В очередном матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» оказалась сильнее валенсийского «Леванте».

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Сине-гранатовым помог добиться успеха дубль молодого воспитанника Фати, который установил историческое достижение. На момент второго взятия ворот ему было 17 лет и 94 дня.

Единственный гол в составе гостей формил на свой лицевой счет Рубен Рочина.

После этой игры подопечные Кике Сетьена набрали 46 очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от лидирующего «Реала» составляет три балла.

Ранее сообщалось, что андалусийская «Севилья» сыграла вничью с «Алавесом» в матче 22-го тура чемпионата Испании.