Дубль Фати принес победу «Барселоне» над «Леванте»
В очередном матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» оказалась сильнее валенсийского «Леванте».
Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Сине-гранатовым помог добиться успеха дубль молодого воспитанника Фати, который установил историческое достижение. На момент второго взятия ворот ему было 17 лет и 94 дня.
Единственный гол в составе гостей формил на свой лицевой счет Рубен Рочина.
После этой игры подопечные Кике Сетьена набрали 46 очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от лидирующего «Реала» составляет три балла.
Ранее сообщалось, что андалусийская «Севилья» сыграла вничью с «Алавесом» в матче 22-го тура чемпионата Испании.