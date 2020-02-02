«Тоттенхэм» в большинстве одержал победу над «Манчестер Сити»

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Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 25-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились Стивен Бергвейн и Сон Хын Мин.

На 60-й минуте красную карточку получил полузащитник «горожан» Александр Зинченко.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 25 туров «Тоттенхэм» (37 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В следующем матче «шпоры» в Бирмингеме встретятся с «Астон Виллой».

«Манчестер Сити» (51) располагается на второй строчке. В 26-м туре клуб примет лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном».

Англия. Премьер-лига. 25-й тур

«Тоттенхэм» (Лондон) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 0:0

Голы: 1:0 — Бергвейн, 63; 2:0 — Сон, 71.