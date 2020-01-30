Улицу в Лос-Анжелесе могут назвать в честь Коби Брайанта

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Чиновники Лос-Анжелеса раздумывают о том, чтобы назвать улицу города в честь ушедшего из жизни баскетболиста Коби Брайанта. Об этом сообщает TMZ.

Члены городского совета американского мегаполиса уже приступили к обсуждению данного предложения.

Напомним, что 26 января 41-летний спортсмен вместе со своей 13-летней дочерью Джинной разбился на борту частного вертолета.

Брайант, известный по выступлениям за сборную США и «Лос-Анджелес Лейкерс», считается одним из величайших баскетболистов в истории спорта.

Ранее вдова Коби Брайанта написала письмо.