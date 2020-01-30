Старт чемпионата Китая перенесен из-за коронавируса
Новый сезон чемпионата Китая по футболу начнется позже запланированного срока из-аз вспышки коронавируса. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на официальные ресурсы Китайской федерации футбола.
Данное решение принято в связи с желанием помочь преодолеть распространение опасного вируса и проконтролировать развитие эпидемии пневмонии.
Розыгрыш очередного чемпионского титула в китайской Суперлиге должен был начаться 22 февраля 2020 года. Новая дата проведения первого тура соревнования станет известна позднее.
Ранее сообщалось, что форвард из Буркина-Фасо Бассиру Компаоре близок к переходу в столичный «Спартак».